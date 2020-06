Colori e nuovi arredi: in biblioteca nasce l’area dedicata ai lettori più piccoli

OVADA - Un ambiente più accogliente e funzionale. Non sono trascorsi invano questi mesi in Biblioteca. Nei locali dell’ente culturale si sta ancora lavorando per creare zone dedicate alle varie fasce d'età. «Rileviamo - racconta la bibliotecaria, Cinzia Robbiano - un’ulteriore crescita di iscritti tra 0 e 14 anni. Per questo l’amministrazione ha acquistato nuovi arredi per rendere più accogliente e funzionale la sala dedicata ai ragazzi».

Lo spazio previsto per i bambini sotto i 6 anni "giocherà" con i colori per essere vivace e stimolante; le sedute adatte all'età saranno affiancate da morbidoni dove i bambini possano "leggere da soli" o in braccio all'adulto che lo accompagna. «Per quanto riguarda le fasce successive dobbiamo riuscire a creare zone flessibili, così che il passaggio da una fascia all'altra non sia troppo rigido, ma nello stesso tempo aiuti ad orientarsi nel patrimonio librario più adatto alla propria età». Un punto importante è rappresentato dalla collocazione dei libri, dotati di etichette colorate per distinguere le fasce d’età.

Ci sono poi nuove aree "bilingue" per bambini e adulti provenienti da altri paesi. «Durante la chiusura - conclude Robbiano - abbiamo verificato dalle telefonate che la lettura è considerata un genere di conforto e che durante l'isolamento in molti ne hanno sentito il bisogno. Le attuali norme un po’ minano il piacere della visita in biblioteca. Ma rileviamo comprensione e collaborazione».