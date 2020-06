Il medico Torregiani è cavaliere della Repubblica

POZZOLO FORMIGARO — Federico Torregiani, medico di medicina generale di Pozzolo Formigaro, è stato nominato Cavaliere della Repubblica. A segnalarlo al Ministero e al prefetto di Alessandria è stato il sindaco di Pozzolo, Domenico Miloscio. «E’ la prima volta che chiedo il cavalierato per un pozzolese - dice Miloscio - e sono lieto che la mia proposta sia stata accolta». Per Miloscio il riconoscimento va esteso a tutti i medici che in questi mesi hanno lavorato alacremente per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus. «Torregiani - continua Miloscio - è medico stimato, conosce bene i pozzolesi ed è sempre stato loro molto vicino con grande umanità e professionalità».