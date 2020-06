Quintali di rifiuti via dalle sponde del Po grazie ai volontari valenzani

VALENZA - Ieri i volontari di Salviamo il Nostro Verde hanno terminato la loro campagna di pulizia lungo l'argine valenzano del Parco del Po. In un mese e mezzo di sono stati riempiti più di 110 sacchi e sono stati rimossi una mezza dozzina di frigoriferi, una decina abbondante di bombole del gas, altrettanti pneumatici e quintali di bottiglie di plastica e vetro. Spettacolari le operazioni di trasporto, via fiume. Dalla settimana prossima l'opera dei volontari si sposterà in città.