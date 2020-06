I '20' di Scorribanda celebrati con un video

CASSINE - Sono vent’anni che l’evento Scorribanda dà il la all’estate di Cassine. L’appuntamento organizzato dal Corpo Bandistico Cassinese ‘Francesco Solia’ ha portato in marcia nel concentrico cittadino tantissime compagini provenienti da tutta Italia. Quest’anno a causa delle disposizioni anti aggregazione successive all’emergenza Covid-19, non andrà in scena. L’ensemble cassinese, però, ha voluto festeggiare comunque in genetliaco realizzando un video ‘Venti di Scorribanda’ che ripercorre i tratti salienti dal 2001 al 2020. «Quest’anno l’estate a Cassine non inizierà con scorribanda – annunciano all’incipit del corto - Le nostre strade, le nostre piazze non verranno invase dalla musica, la nostra sede non darà il benvenuto ai gruppi ospiti. Una storia fatta di 70 gruppi, 11 regioni, oltre 200 musicisti si è fermata. Ma non può finire così: 2020, che Scorribanda sia!». E via con le immagini suggestive di 20 anni di amore per la musica e la condivisione montate mirabilmente dal regista Fabio Rinaldi. Il video è disponibile sulla pagina Youtube del Corpo Bandistico Cassinese.