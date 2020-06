Ovadese, prende forma la nuova squadra

OVADA - Si basa anche su un nuovo innesto e su due conferme l'Ovadese che sta prendendo forma in vista della nuova stagione. A disposizione di mister Raimondi ci saranno Marco Bonanno, difensore di fascia e all'occorrenza centrale che nel suo curriculum sportivo può vantare due stagioni in D con la Novese, sei campionati con l'Arquatese. Il giocatore arriva da Novi, come l'altro innesto, Valerio Motta. Erano già a Ovada invece William Rosset e Greogorio Anania. Entrambi reduci da una stagione poco brillante, il primo fortemente condizionato da un infortunio patito alla prima giornata di campionato, avranno la possibilità di una rivalsa. Ora la società è ancora alla ricerca di un centravanti e di un altro difensore. Una risposta dovrebbe arrivare in settimana anche se i due giocatori nel mirino sono contesi anche da altre squadre. “Se le risposte sono affermative – afferma il direttore generale Nico Gaggero - possiamo affermare di aver quasi completato l’organico nei ruoli chiave, mentre in caso contrario dovremmo rivedere le alternative che comunque non mancano”.