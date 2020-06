Acqua non potabile in alcune zone di Novi e a Pozzolo

NOVI LIGURE - Acqua non potabile a Pozzolo Formigaro e nella zona nord di Novi Ligure, dove gli agenti della Polizia municipale stanno avvisando la popolazione di non utilizzarla per scopi alimentari.

Nelle zone interessate dall’inquinamento - tutte le abitazioni da via Manzoni fino a via dei Mille, da via dei Mille fino allo stadio Girardengo, zona via Crispi, l’area urbana ricompresa tra tali vie in direzione Pozzolo Formigaro - i tecnici di Gestione Acqua stanno posizionando le cisterne per consentire alla gente di approvvigionarsi di acqua potabile: a Novi sono collocate in prossimità dello stadio ‘Girardengo’ e in piazza Pascoli, a Pozzolo nel centro del paese e alla frazione Bettole.

L’inquinamento pare sia dovuto alla presenza di batteri coliformi ed escherichia coli in quantità non conformi alla norma. Tali dati sono emersi dalle periodiche analisi che vengono effettuate dall’Arpa, in questo caso con prelievo dalla colonnina di viale della Rimembranza.