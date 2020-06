Asfalti e marciapiedi, un piano per rifare quelli messi peggio

NOVI LIGURE — Varato dalla giunta comunale di Novi Ligure un piano per il rifacimento di asfalti e marciapiedi in diverse zone della città. Gli interventi più urgenti sono previsti nel quadrilatero tra via Crispi, via Amendola, via Ginocchio, via IV Novembre e via dei Mille.

I lavori riguarderanno in parte il rifacimento del manto stradale, ma soprattutto i marciapiedi, ridotti in condizioni pessime. Accili garantisce che sarà fatto un buon lavoro: «Sarà effettuata la scarificazione dell’asfalto e poi il rifacimento, non una semplice stesura o rattoppo».

Nella zona, inoltre, da tempo l’illuminazione pubblica non funziona bene e capita regolarmente che i residenti trovino le vie al buio. «Ne approfitteremo per chiedere a Enel Sole di interrare i cavi che attualmente corrono “volanti” tra i lampioni».

Sarà anche effettuato il rifacimento completo di via Crispi, tra la rotonda dello stadio e quella di via Pietro Isola, compresi i due sottopassi (dove l’asfalto si presenta davvero in cattive condizioni). Bisognerà però aspettare settembre perché c’è ancora un intervento sulle tubature che il gruppo Acos deve effettuare.

Un altro intervento riguarderà via Mascagni e via Rattazzi, nella zona di via Ovada, oltre a via Monte Pasubio. Sarà rifatto anche il marciapiede di via Raggio in corrispondenza di piazza XX Settembre.

«Parte dei lavori potrebbe essere finanziata dalla Regione – dice Accili – Diversamente faremo un mutuo per sostenere economicamente l’operazione di manutenzione. L’obiettivo ovviamente è sfruttare il più possibile contributi e cofinanziamenti, ma si tratta di lavori necessari per la città e in un modo o nell’altro dovremo procedere». I tempi? «Alla fine dell’estate».