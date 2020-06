PoliTo Rinnovo patenti, c’è il test di una startup ‘mezza’ alessandrina

Un gruppo di ragazzi del Politecnico di Torino - Carola Baldacci, Alberto Maria Milan, Emanuele Mauro, Francesco Gallo, Alessandro Bertoli (ad Alessandria per undici anni) e Roberto Conte - ha elaborato una piattaforma (su https://www.survio.com/survey/d/R7H2Y1J7V2A6F3E2N) per migliorare il servizio di rinnovo patenti: fulcro della ricerca, lo studio medico del dottor Bruno Caragliu, scomparso qualche mese fa e storico punto di riferimento, ad Alessandria, in questo campo.

«Grazie alla collaborazione del figlio del dottore - racconta la Baldacci - abbiamo lanciato RinnoVai, che con pochi clic consente agli utenti di ottemperare a tutto ciò che serve per la pratica. Quindi, dalla prenotazione al check-up in sé, ma anche la possibilità di effettuare bollettini e fototessere online, mentre le marche da bollo le procuriamo noi. Non solo: c’è infatti pure la possibilità di prenotare la visita a domicilio, con il medico che arriva a casa». Com’è nata l’idea? «Al Poli stiamo seguendo un corso di imprenditorialità e innovazione e il nostro obiettivo è di arrivare alla fine avendo una serie di dati che ci possano permettere di trovare investitori decisi ad avviare una startup. Stiamo perciò svolgendo un’analisi di mercato, sulla stessa piattaforma, per stimare quali potrebbero essere i potenziali clienti dello studio alessandrino».