Stat: già centinaia di prenotazioni per i bus verso la Romagna

CATTOLICA - Da pochi minuti è terminata a Cattolica la conferenza stampa con la quale il Gruppo Stat ha annunciato la ripresa (già effettiva dalla scorsa settimana) dei collegamenti in autobus tra il Nord Ovest Italiano e la riviera Romagnola.

Insieme all'amministratore delegato della monferrina Stat, Paolo Pia, l'assessore al turismo del Comune di Cattolica Nicoletta Olivieri e i presidenti di Federalberghi Massimo Cavalieri e CoopBagnini Roberto Baldassarri.

Il collegamento tra Biella, Vercelli, Casale, il Pavese e la Riviera mantiene, nonostante le disposizioni anticovid e l'automatica diminuzione dei posti a disposizione, mantiene la stessa cadenza e la stessa tariffazione dello scorso anno. Si tratta di un servizio in essere dal 1964: «In 55 abbiamo trasportato qui circa 500 mila persone e vogliamo continuare a farlo - ha spiegato Pia - Qui in Romagna tutti si sentono a casa, delle 1600 prenotazioni già raccolte in questi giorni, il 40% sono verso questa costa».

«Il fatto che i costi del trasporto restino invariati è molto bello, è fare del proprio lavoro una missione» ha commentato Olivieri.