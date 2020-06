Turchino: «Ex statale, passaggio ad Anas entro ottobre»

OVADA - Si completerà a ottobre il passaggio dalla Provincia di Alessandria ad Anas della gestione del tratto piemontese dell’ex statale 456 del Turchino, la strada nell’occhio del ciclone dallo scorso autunno per il restringimento in frazione Gnocchetto e le frequenti chiusure per allerta meteo gialla. L’indicazione è arrivata pochi minuti fa dal Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso della seduta svoltasi alla Camera dei Deputati. L’occasione è stata fornita dall’interrogazione presentata dagli onorevoli e Luca Pastorino e Federico Fornaro. «Nelle more di questo passaggio - ha precisato il Ministro - Anas ha dato disponibilità a effettuare sulla base di convenzioni la necessaria attività manutentiva».

«Non c’è solo un problema di mobilità - ha replicato Federico Fornaro - ma anche di sicurezza come testimoniato da quanto accade su quel tratto. Allo stesso modo è necessario intervenire al più presto anche sull’A26 perché i disagi vissuti tra Piemonte e Liguria sono davvero significativi». De Micheli ha ripercorso nel suo intervento la realtà degli ultimi mesi fatti di protocolli redatti dal Ministero da lei diretto per ispezioni, controlli e, laddove si rendessero necessari interventi di ripristino su ponti, viadotti e gallerie.