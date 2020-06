Ecco CasaleSì: la Start Up del Monferrato

CASALE - È stato presentato ieri il progetto “CasaleSì. Start-Up In Monferrato” promosso dall’agenzia formativa For.Al e dall’associazione Job Academy, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, il contributo della Camera di Commercio di Alessandria ed in collaborazione con Confartigianato Alessandria.

Come funzionerà lo spiegano la direttrice del For.Al. Casale Patrizia Melanti e la presidente di Job Academy Miriam Manassero: 8 idee imprenditoriali avranno supporto e assistenza gratuita, per provare a diventare aziende vere e proprie. L'iniziativa è per singoli o gruppi di casalesi con diploma di maturità dai 18 ai 40 anni. Le domande si presentano entro il 6 luglio a casalesimonferrato@gmail.com.