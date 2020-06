Casarini: "Mettiamo benzina, sarà una lunga battaglia"

ALESSANDRIA - Se a Federico Casarini dici Bari, il pensiero va, subito, a un playoff giocato al 'San Nicola'. "E a una vittoria, negli ottavi di finale. Se ci tornerò, in maglia grigia, vorrei vivere la stessa emozione". Magari anche più grande, perché potrebbe anche essere una sfida ancora più importante. "Le seconde hanno un vantaggio, meno partite per arrivare al traguardo. Ma questi sono playoff insoliti, perché li giochiamo dopo tre mesi senza allenamenti e quattro mesi senza gare ufficiali: i valori delle rose non si discutono, ma ripartiamo tutti alla pari e questo può influire sui verdetti. Senza contare che chi entra in scena prima, può essere, a sua volta, avvantaggiato perché è già rodato".

Dal primo turno o dal secondo (i Grigi lo sapranno solo sabato sera, dopo la finale di Coppa Italia tra Juve Under 23 e Ternana) questi spareggi sono "una grande opportunità per dare un contenuto importante a questa stagione. Non siamo favoriti? Questi playoff saranno una guerra: chi partecipa lo fa per vincere, altrimenti avrebbe rinunciato. Noi vogliamo arrivare fino in fondo".

Casarini confessa che "mai come in questo momento mi sento bene. Ho saltato il ritiro, è stato un campionato difficile per me: in carriera non ho mai avuto così tante interruzioni per infortunio. Nel lockdown ho lavorato, non mi sono mai fermato, sono ripartito alla pari con i compagni e la condizione è buona". Dopo la pausa di oggi, concessa dal tecnico, da domani si riparte. "In questi giorni dobbiamo mettere benzina, perché quando inizieranno le partite non ci sarà più tempo, giocando ogni tre giorni, e conterà molto la capacità di recupero". L'intervista completa sul Piccolo fra poco in edicola.