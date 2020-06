In Biblioteca da lunedì riaprono i posti studio

VALENZA - Dopo la ripresa del servizio di prestito e restituzione volumi, la Biblioteca Civica di Valenza, da lunedì 29 giugno, riaprirà anche uno spazio per lo studio individuale di testi propri. Sarà necessario prenotare il proprio posto che sarà distanziato dagli altri secondo le vigenti norme di sicurezza anti Covid-19. Tre sono i giorni in cui sarà possibile usufruire dei posti studio (che saranno in numero contingentato): lunedì dalle ore 10 alle 12, mercoledì dalle 10 alle 14 e sabato dalle 10 alle 12.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0131-949286 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivere una email a biblioteca@comune.valenza.al.it.