Novi e Pozzolo, l'acqua ora è di nuovo potabile

NOVI LIGURE — È rientrata l'emergenza idrica a Novi Ligure e Pozzolo Formigaro. L'acqua ora è nuovamente potabile. Ne ha dato comunicazione la società Gestione Acqua tramite il proprio sito web: «In riferimento alla comunicazione di ieri, di non potabilità dell’acqua per il Comune di Pozzolo e alcune zone di Novi Ligure possiamo comunicare che dopo aver ricevuto gli esiti delle nuove analisi l’acqua è potabile». L'acqua ieri era risultata inquinata dalla presenza di batteri coliformi ed escherichia coli in quantità non conformi alla norma.