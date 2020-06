"A Terruggia si installi una lapide per le vittime delle foibe"

TERRUGGIA - Monferrato non Conforme, la sezione locale di CasaPound, ha presentato quest'oggi in comune a Valenza la richiesta formale di una lapide in memoria delle vittime delle foibe.

«Ormai da diversi anni a Terruggia, in concomitanza con la giornata del ricordo, CasaPound commemora i martiri delle foibe - spiega Ivan Barretta, responsabile locale del movimento della tartaruga frecciata - Riteniamo quindi che la memoria di questi nostri connazionali massacrati ed infoibati dai partigiani titini con la complicità morale e materiale dei comunisti italiani, rimanga viva anche per le generazioni future. Per questo motivo abbiamo presentato richiesta formale presso il comune di Terruggia affinché venga posta una lapide in bronzo che ricordi quei tragici eventi di cui furono vittime le popolazioni italiane nelle terre di Istria e Dalmazia. Oppure, in alternativa, che l'amministrazione comunale si adoperi per dedicare una via, una piazza o uno spazio pubblico alla memoria di questi ultimi. Siamo altresí convinti che la suddetta amministrazione (sindaco è Maria Luisa Musso nda) non sia insensibile a questa tematica ed auspichiamo in un esito positivo al riguardo di questa nostra proposta per cui, se verrà accettata, sarà totalmente gratuita in quanto provvederemo come CasaPound alle spese e alla messa in opera del manufatto».