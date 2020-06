A26, una nuova lunga giornata...

OVADA - Il ricordo di quanto accaduto sabato scorso è ancora fresco. Le auto bloccate per ore in direzione sud. Le avvisaglie non sembrano indicare nulla di diverso per questa giornata, sabato 27 giugno. Auto praticamente bloccate sull'A26, nel tratto precedente all'uscita del casello di Ovada. Ed anche nella giornata di ieri spostarsi verso la Liguria è diventato pressochè impossibile dalle prime ore del pomeriggio. La situazione sembra migliorare, al momento (7.30 del mattino) dopo il casello di Ovada per tornare critica, con una lunga scia di tir incolonnati sull'ultimo tratto prima dell'allacciamento con la A10.