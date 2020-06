incendio alla Cavallerizza, auto va a fuoco

NOVI LIGURE - Incendio nell'area della Cavallerizza, a Novi Ligure, adiacente a piazza Pernigotti, meglio conosciuta dai novesi come piazza del Maneggio. Per cause ancora da accertare, una automobile da tempo abbandonata ha preso fuoco intorno alle 23.30 di ieri, venerdì 26 giugno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si registrano feriti.