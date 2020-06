Lucchini: «Santo Spirito? Un ottimo risultato»

ACQUI TERME - Dell'accordo raggiunto per l’Istituto Santo Spirito gioisce il sindaco Lorenzo Lucchini. Le trattative erano state riaperte venerdì 19 giugno dalle istituzioni, per trovare una soluzione adeguata per gli 80 studenti della struttura. A conclusione dei negoziati, l’accordo prevede la realizzazione di una nuova scuola nei vecchi locali dell’Istituto Santo Spirito.



«Sono molto soddisfatto – dichiara il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – per il risultato raggiunto. L’opera di mediazione è andata a buon fine. Si è lavorato per trovare una soluzione praticabile nel più breve tempo possibile, affinché si potesse rispondere alle esigenze di 80 studenti e delle loro famiglie. C’è stato il massimo impegno della nostra comunità e siamo contenti si sia concretizzata una soluzione che soddisfi tutte le parti».