Tutti per LaMitica. Anche oltre confine

CASTELLANIA - Oggi doveva essere il giorno de LaMitica, la ciclostorica sui colli di Coppi. Gli organizzatori hanno scelto di dare appuntamento al 2021, ma non hanno rinunciato a pedalare e hanno invitato tutti a imitarli. Come? Salendo su una bici d'epoca, in abbigliamento vintage, e pedalando ovunque: sulle strade del Campionissimo e in ogni luogo, in Italia e nel mondo.

Naturalmente documentando questa giornata con foto: ebbene, in tantissimi lo hanno fatto, chi da solo, chi in compagnia, anche in Gran Bretagna, anche in Brasile. Vi proponiamo alcuni scatti. Per un gruppo tappa a Castellania, accolti dal sindaco Sergio Vallenzona.