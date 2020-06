La domenica di fiori e giardini a Ponzano

PONZANO - Il calore di una giornata tipicamente estiva e i colori delle tante infiorescenze che danno il benvenuto ai visitatori a Ponzano hanno contraddistinto la giornata di ieri nel paese monferrino dove si è tenuto il primo evento dell’era post-lock down con diversi momenti dedicati al paesaggio e all’accoglienza fiorita.

Dopo "il sesto compleanno Unesco", la denominazione di “giardino diffuso” attribuita al paese e il battesimo della grande struttura fiorita chiamata “la Ballerina del Monferrato”. Numerosi i visitatori arrivati nel pomeriggio da tutto il Piemonte per ammirare, oltre alla ballerina, le panchine colorate, gli angoli fioriti e i colori e panorami mozzafiato dei giardini storici aperti al pubblico: Al Sagittario, Castello Cavallero e Il Cedro a Ponzano e il Castello di Salabue. “L’esperienza ha funzionato – spiega il sindaco Paolo Lavagno - evitando ogni tipo di assembramento grazie alle visite guidate svolte per gruppi ristretti e all’info-point posizionato in piazza Marconi che ha accolto i visitatori fornendo indicazioni circa i tempi di attesa per evitare code”