Tavernelli alla Bertram fino al 2022

TORTONA - Un'altra firma importante per Bertram Derthona: anche Riccardo Tavernelli ha raggiunto l'intesa con la società per prolungare la sua permanenza, contratto fino alla stagione 2021 -22. Arrivato nell'estate 2019, il playmaker ha conquistato la Supercoppa e in campionato ha chiuso, al momento dello stop, con 7 punti, 3,9 assist e 25 minuti di media.

"Già lo scorso anno ho sposato il progetto di Tortona, perché ho creduto nelle ambizioni della società – sottolinea il giocatore – e quando mi è stato proposto di prolungare, ho accettato senza esitare. Ho scelto di venire incontro alle esigenze della società e ho trovato un nuovo accordo".

Obiettivi? "Un campionato di livello, visti i programmi della società. In città mi sono inserito bene e in questo periodo ho avuto modo di conoscere e rafforzare il rapporto con i tifosiʺ.