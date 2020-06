Una piazza in onore degli “eroi della sanità”

ACQUI TERME - L'emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha costretto il comparto sanitario ad una severa e intensa riorganizzazione del lavoro. Uno dei più fulgidi esempi in regione è proprio l'ospedale “Mons. Giovanni Galliano”, dove per ospitare e curare i contagiati sono stati allestiti da zero due reparti Covid al sesto e al quarto piano. «Gli operatori a vario titolo coinvolti - si legge nella delibera di Palazzo Levi - hanno dato prova di dedizione e abnegazione tali da essersi guadagnati a ragion veduta l’appellativo di “eroi”».

La Giunta pentastellata ha quindi deciso di intitolare un'area della città a chi ha "combattuto" in prima persona il nemico invisibile, a volte anche a costo della propria incolumità, «in segno di ringraziamento e per ricordare alle future generazioni il mirabile esempio e il sacrificio di tutti coloro che si sono adoperati in ambito sanitario per assistere i malati».

L'area prescelta è Piazza Nazione Unite, antistante al golf club, che diventerà 'Parco Eroi della sanità", «anche in considerazione della vicinanza con il locale nosocomio».

A breve sarà chiesta l'autorizzazione alla Prefettura e sarà chiesto all'Ufficio Anagrafe di provvedere, ove necessario, alla modifica dell'attuale numerazione civica