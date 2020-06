Alla maturità del Sobrero la dimostrazione del ragno robot per intervenire dopo un sisma

CASALE - Un robot utile per il movimento nelle zone colpite da eventi sismici o in terreni con orografie particolari, dove ruote e cingoli non trovano aderenza e dove è necessario procedere con precisione ed attenzione.

In occasione del suo esame di maturità, lo studente Francesco Gioffredo della VAE del Sobrero ha illustrato dal vivo Spider Robot che ha progettato e costruito a casa propria grazie alle competenze acquisite durante gli anni di studio. Determinanti le esperienze di Pcto e in particolare il corso di robotica Comay e quelle di stampa 3D (l'alunno ha contribuito alla stampa delle visiere nel progetto 3DvsCovid con la Protezione Civile di Casale) con cui ha realizzato autonomamente le "zampe" del robot.