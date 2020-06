Tra libri e cocktail a tema, a luglio c'è l'Aperitivo d'autore

NOVI LIGURE — Un libro accompagnato da un originale cocktail a tema: è la ricetta dell’“Aperitivo d’autore”, la rassegna che prenderà il via domani 1° luglio a Novi Ligure. Per tutto il mese, ogni mercoledì alle 18.30 il Bar Marenco (corso Marenco 155) ospiterà gli autori delle Edizioni Epoké e i loro volumi, opportunamente abbinati a drink e sfiziosità.

Si parte domani con “George Weah” di David Ravan e “Fausto e Costante” di Luca Lovelli. Nel primo, l’autore racconta in parallelo la storia della Liberia e quella del grande calciatore africano; il secondo è invece dedicato ai due campionissimi del ciclismo, Coppi e Girardengo. E allora, quale aperitivo migliore della Bicicletta, il drink a base di vino bianco e Campari, accompagnato da un tagliere?

La rassegna proseguirà l’8 luglio con “L’invisibile pesantezza del virus” di Edoardo Traverso e Gerardo Baldassarre, in cui i due autori – tra una lacrima e una risata (ma verrebbe da dire: tra il reale e il surreale) – hanno romanzato i giorni del lockdown, mettendo in risalto alcuni degli aspetti per loro più significativi: l’impatto psicologico dell’isolamento, l’importanza e la responsabilità dei media, il senso di smarrimento e di incomprensione dell’emergenza. Anche in questo caso la scelta del cocktail è venuta naturale: il bar proporrà un Invisibile con trofiette alla Marenco.

In calendario anche “Il caso Della Rovere” di Marco Borromeo (15 luglio) abbinato a un Moscow Mule e tris di bruschette, “Novi-Vigata” di Salvatore Sacco con Mojito Siciliano e arancini (22 luglio) e infine “Viaggio nell’antica Dertona” di Fiammetta Merlo accompagnato a un Hugo con fiori di sambuco, salame e Montebore (29 luglio).

Gli appuntamenti saranno trasmessi anche in streaming, sulla pagina Facebook di Edizioni Epoké (@edizioni.epoke). I libri presentati nel corso della rassegna sono già acquistabili sul sito edizioniepoke.it, sui principali store online, nelle librerie e alla Mondadori di via Girardengo 37 a Novi Ligure. La manifestazione è organizzata da Edizioni Epoké, associazione culturale Novinterzapagina e Bar Marenco.