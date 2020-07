“Leggermente in profondità”: al via la rassegna estiva di Human Art

ALESSANDRIA - L’associazione Human Art lancia la sua prima rassegna estiva: a partire da lunedì 6 luglio si terrà una serie di eventi, workshop, laboratori, presentazione di libri e aperitivi all’aperto, nel Chiostro di piazza Santa Maria di Castello.

Si alterneranno workshop e laboratori esperienziali sulle tematiche dell’emotività, dalla rabbia alla libertà, utilizzando la leggerezza come fil rouge. I laboratori saranno un’occasione per sperimentare diverse tecniche di espressione di sé: la scrittura autobiografica, la danza, i metodi attivi e il playback theatre. Sono in programma anche tre eventi dal titolo “In Contatto con l’autore” in cui saranno ospiti autori e autrici di saggi, racconti e fumetti. Durante gli eventi di presentazione dei libri sarà organizzato un aperitivo.

Le serate coinvolgeranno il pubblico in modo attivo e partecipativo. L’iniziativa è organizzata e promossa da Human Art in collaborazione con molte altre realtà associative: Il Chiostro, Sine Limes, Il Moscardo, Alterego, me.dea, Refugees Welcome Alessandria, associazione Il Porcospino.

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto della normativa sanitaria vigente, sarà rispettato il distanziamento ed i dispositivi di sicurezza. È obbligatoria la prenotazione (limite posti per evento: 30) chiamando il numero 333.6612598 .

Lunedì 6 luglio 17,30-19

La mia e/è la nostra leggerezza. Workshop attivo di playback theatre per riappropriarci della nostra leggerezza. Conducono Elena Bongiovanni e Roberta Roberto, Counselor Facilitatrici Metodi Attivi Ept.

Lunedì 13 luglio 17,30-19

Tornare in libertà. Workshop di scrittura autobiografica, parole e segni per sentire e praticare la libertà. Conduce Francesca Brancato, Formatrice e Counselor Professionista Cncp.

Lunedì 20 luglio 18,30

In.Contatto con l’autrice. Presentazione del libro di Monica Lanfranco Crescere uomini, parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo. In collaborazione con Alter.Ego. Aperitivo organizzato da Il Moscardo.

Sabato 25 luglio

10,30-12

Dalla Rabbia alla Leggerezza. Workshop di Con.Tatto creatività e libera espressione della nostra forza interiore. Conduce Elena Bongiovanni, Facilitatrice Metodi Attivi Pt e Counselor Professionista Cncp.

16-17,30

La danza dell’Ortho-Bionomy e la poesia del corpo. Movimento del corpo e fluire del proprio respiro per vivere con fiducia le proprie emozioni. Conduce Sabrina Camera, danzatrice, coreografa, terapeuta.

Lunedì 27 luglio 18,30

In Contatto con l’autrice. Presentazione libro di Chiara Porcu Marie. Storie di donne oltre la fine. In collaborazione con me.dea. Aperitivo organizzato da Il Moscardo.

Venerdì 31 luglio 18,30

In Contatto con gli autori. Presentazione libro fumetto Emigrania realizzato da Alessandro Cripsta e Daniele Bonaiuti. In collaborazione con Refugees Welcome Alessandria. Aperitivo organizzato da Il Moscardo.