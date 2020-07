Auto ribaltata sull'A21 ad Alessandria: 19enne in codice rosso

ALESSANDRIA - Auto ribaltata sull'Autostrada A21 nel tratto compreso tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Un ferito grave, un diciannovenne che è stato trasportato in codice rosso in ospedale con l'Elisoccorso. Altri feriti sono di minore gravità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.





Il video di un nostro lettore.