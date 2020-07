Barbero: "I conti del Comune dal baratro alla fiducia nel futuro"

VALENZA - Lunedì il consiglio comunale di Valenza ha approvato (con il voto contrario delle minoranze) il consuntivo 2019, un avvenimento commentato favorevolmente dal sindaco Gianluca Barbero, che, attraverso le sue cifre, ripercorre l'esperienza della sua Giunta: «A inizio mandato il Comune era sull’orlo del baratro: il bilancio di quell’anno non era stato neppure approvato e fu il primo atto che la nuova Amministrazione ereditò e si dovette votare. In quell’occasione dichiarai che l’obiettivo era risanare i conti del Comune in due anni e puntare sul rilancio dal terzo anno in poi. In realtà per sistemare i conti di Valenza sono occorsi quasi quattro anni, la situazione era decisamente pesante, ma ciò non ci ha impedito di guardare al futuro. Il risultato di esercizio è positivo, abbiamo molti meno crediti fittizi e l’indebitamento è calato sensibilmente. Oggi Valenza ha un bilancio che regge senza entrate straordinarie e credetemi, nel 2015 si parlava di dissesto. Adesso possiamo guardare al futuro con fiducia».

Le cifre, come comunicate da Palazzo Pellizzari, riportano un confronto con la situazione del 2014: il fondo cassa era di sotto di 2.480.905 euro, oggi è positivo per 2.569.252 euro. Il risultato di amministrazione è passato da un quasi pareggio (poco più di 13 mila euro) a oltre 2 milioni (precisamente 2.499.044 euro).