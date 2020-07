Interrogazione per le code in posta e all'Agenzia delle Entrate

CASALE - Maria Fiore, consigliere comunale del Partito Democratico, ha depositato insieme agli altri esponenti del Pd nel parlamentino cittadino, un'interrogazione sul tema della lunghe code presenti quotidianamente davanti alle Poste e alla sede dell'Agenzia delle Entrate di Casale.

«Ogni giorno, ormai, di fronte agli uffici pubblici di Casale di Poste e Agenzia delle Entrate si vedono lunghe code di cittadini che sotto il sole aspettano di poter accedere ai locali per espletare le proprie pratiche. La fase 2 che prevedeva la riapertura delle attività lavorative e produttive è iniziata il 4 maggio, oggi siamo in piena fase 3 e, come prevedibile, l’afflusso dei cittadini presso questi uffici è andato via via aumentando e con esso le code ed i tempi di attesa. Non sempre gli uffici garantiscono lo stesso orario di apertura al pubblico o adeguate prenotazioni e pratiche che erano ordinarie prima si stanno trasformando in odissee per cittadini che non solo hanno sopportato con diligenza il peso dei mesi di “Lockdown” ed oggi devono anche farsi carico di questi disagi».

Fiore chiede un impegno all'Amministrazione: «È importante che avvii quanto prima un confronto con le direzioni di questi uffici per ridurre i disagi che stanno colpendo i cittadini e imprese. Per questo ho presentato, insieme ai colleghi del Partito Democratico un’interrogazione su queste tematiche, affinché la normalità auspicata possa avvenire anche quando il cittadino ha a che fare con la pubblica amministrazione».