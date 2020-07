Acquedotto Saquana-Fogli, batteri nel campione

PONZONE - L’acquedotto Saquana-Fogli è uno dei pochi rami rimasti affidati ad un consorzio locale non convogliato in quello generale dell’Amag. Ieri un annuncio del sindaco Fabrizio Ivaldi ha allertato la cittadinanza: «Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Alessandria ha comunicato che, in esito a campionamento del 30 giugno, l’acqua dell’acquedotto Saquana-Fogli è risultata oggetto di inquinamento batteriologico per cui non conforme al consumo umano». Ovviamente il personale del consorzio che irroga acqua potabile tra Ponzone e Cartosio si è subito attivato per trovare una soluzione e nel giorno di qualche giorno, tutto tornerà alla normalità. Il primo ponzonese ha comunque allertato la Protezione civile di Acqui Terme e in esito ai contatti con il presidente acquese Lorenzo Torielli, già nelle prossime ore alla popolazione della frazione Fogli verranno distribuite sacche di acqua potabile fino alla soluzione del problema idrico.