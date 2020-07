Dehors temporanei estivi: pubblicata la mappa

ALESSANDRIA - Molti pubblici esercizi hanno richiesto nelle scorse settimane di poter installare o ampliare, per il periodo estivo, il proprio dehor temporaneo all’esterno o, dove non fosse stato possibile, nelle adiacenze delle proprie attività, occupando più spazio pubblico in deroga al Regolamento Comunale vigente.

Per questo motivo, la Giunta Comunale ha provveduto ad accogliere le richieste, purché non in conflitto con le prescrizioni del Codice della Strada, in piena sicurezza e fatti salvi i diritti dei residenti, nella consapevolezza che questi provvedimenti rappresentano una valida soluzione, a titolo gratuito, per tutte quelle attività che, diversamente, rischierebbero gravi disagi a causa delle ridotte dimensioni dei propri locali interni, che mal si prestano ad una diversa distribuzione degli spazi, così come prescritto dalla vigenti norme anti-Covid.

Si è potuto quindi predisporre una mappa con l’elenco dei dehors temporanei estivi autorizzati e tale mappa è stata pubblicata sul sito internet del Comune. Nei prossimi giorni la mappa sarà aggiornata riportando anche l’elenco e la localizzazione dei dehors permanenti.