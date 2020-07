Don Franco, il saluto di CrescereInsieme

ACQUI TERME - Tutta la comunità piange la scomparsa di Don Franco. Al coro cittadino si aggiunge CrescereInsieme. «È forte in noi la tristezza per la tua scomparsa e allo stesso tempo è grande la gioia averti conosciuto, nostro socio, tra gli iniziatori di questa cooperativa. Anche se i più giovani tra noi magari non ti hanno conosciuto, i segni del tuo generoso servizio e della tua generosità sono per tutti ancora forti e tangibili».

«Don Franco è sempre stato per noi una presenza fedele, sicura, confortante. La sua irrequieta pazienza e la sua ironia hanno accompagnato il cammino di molti di noi - ha aggiunto Alessandra Alfrani, la presidente - Agli inizi della nostra storia è stato un animatore culturale ed educativo di questa città e pertanto nostro interlocutore privilegiato, soprattutto per quanto riguarda il gruppo degli obiettori di coscienza da cui è scaturito il progetto CrescereInsieme. La sua storia personale si innesta in quella cittadina del Ricre, che oggi gestiamo; e non possiamo non pensare a quanto questi molteplici incontri e re-incontri siano stati belli, arricchenti, generativi».

Questa mattina, a partire dalle 11, nella chiesa di San Francesco sarà celebrata la cerimonia funebre.