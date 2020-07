Rimossi due caravan in argine Malpensata: erano sede di attività illecite

CASALE - Sabato 4 luglio la Polizia Locale ha proceduto alla rimozione di due caravan che da tempo stazionavano dietro l'ex salumificio Carlotti nei pressi dell'Argine Malpensata. I due mezzi, sfruttando la posizione defilata erano utilizzati anche come punto di incontro per attività illecite.

Avviate e concluse le procedure amministrative che permettono la sottrazione dei veicoli al legittimo proprietario, i due caravan sono stati fatti rimuovere e depositati in custodia giudiziaria. Sempre nella settimana scorsa è stata individuata in via Visconti un'autovettura Volkswagen Polo, risultata rubata nell'estate scorsa in provincia di Pistoia. L'auto, tra l'altro, montava la targa di un altro veicolo risultato anch'esso rubato.

Dopo il recupero, ricevuto il nulla osta della Procura di Vercelli, l'auto è stata restituita al legittimo proprietario, mentre la targa è stata inoltrata alla Motorizzazione.