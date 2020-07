"Luna park, dalla Lega solo ricerca visibilità"

ACQUI TERME - «La Lega ha dichiarato che, in una riunione con i giostrai, il sindaco Lorenzo Lucchini avrebbe asserito che il luna park non si sarebbe assolutamente svolto: una ricostruzione, da parte dell’opposizione, del tutto fantasiosa»: con queste parole la sezione acquese del Movimento 5 Stelle rispedisce al mittente le accuse di ostracismo.

«Non è l’approccio di questa Giunta opporre rifiuti frettolosi e immotivati, anzi, tutti i membri di questa amministrazione si sono sempre resi disponibili a cercare soluzioni nonostante le difficoltà, come è avvenuto ultimamente, ad esempio, con le vicissitudini dell’Istituto Santo Spirito. Consigliamo perciò alla Lega di informarsi con maggiore accuratezza soprattutto per evitare brutte figure, dal momento che il sindaco aveva già espressamente informato la cittadinanza, nel suo consueto video di aggiornamento su Facebook, sulle valutazioni in corso per individuare eventuali soluzioni compatibili con le disposizioni regionali e nazionali».

Alla fine è giunto il ‘sì’ al tradizionale luna park. «Evidentemente la Lega, pur di strumentalizzare, preferisce la visibilità all’attendibilità» hanno concluso.