C'è Milan-Juventus. E Altafini la vede così

ALESSANDRIA - Stasera (21.45) a San Siro, si gioca Milan-Juventus, due delle squadre in cui ha militato l'ormai alessandrino Josè Altafini, ex centravanti nato in Brasile ma da tempo italianissimo. Altafini vanta un record: quello delle reti segnate (14) in Coppa dei Campioni. Solo lo juventino Ronaldo ha fatto meglio (col Real Madrid), ma disputando molte più partite.