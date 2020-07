Occimiano, il saluto di fine anno degli studenti al parco Rodari

OCCIMIANO - Giovedì 2 luglio si è tenuto il saluto di fine anno agli alunni delle scuole di Occimiano al Parco Giochi Gianni Rodari. Dopo lunghi mesi di lontananza vissuti attraverso la Didattica a Distanza, insegnanti e alunni di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado di Occimiano si sono finalmente ritrovati per un momento speciale. Alla presenza del Sindaco Valeria Olivieri e degli amministratori del Comune e del territorio, del dirigente scolastico Gennaro Scotto di Ciccariello e dei genitori, si sono svolte tre cerimonie di saluto all'aperto, nel rispetto delle norme a tutela della salute di tutti.



I primi protagonisti sono stati i bimbi che hanno concluso la Scuola dell'Infanzia e ricevendo il diploma si apprestano a iniziare, a settembre, l'avventura alla Scuola Primaria. Le maestre hanno consegnato loro il diploma e tra gli applausi di tutti, i piccoli, emozionatissimi, hanno proceduto al lancio del tocco! A seguire gli alunni della V Primaria che hanno dedicato un pensiero alle insegnanti incontrate durante questi cinque anni, congedandosi con alcuni simpatici pensieri in rima. Tutti i presenti hanno ricordato con commozione e affetto la carissima Maestra Lorella Sisto che, come hanno sottolineato i bambini, resterà sempre nel cuore dei suoi alunni che la ricordano con gratitudine.



Infine gli studenti delle due sezioni della Terza Secondaria che hanno concluso il proprio percorso attraverso l'esame in modalità online e che sono stati salutati con affetto dagli insegnanti che hanno consegnato loro un ricordo del tempo trascorso insieme.