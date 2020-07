Borse Fancelli al Balbo: nove studenti premiati

CASALE - Questa mattina all'Istituto Balbo di Casale consegna delle borse di studio 'Fancelli' in memoria della benefattrice, un contributo per agevolare e promuovere lo studio universitario di alunni e alunne del liceo scientifico Palli e in generale di tutto l'istituto.

Premiati nove studenti: Federica Del Vecchio, Marta Tromba, Megan Kaso, Manuela Hoxha, Gaetano Ferraro, Leonita Osmani, Eleonora Speranza, Martina De Maio e Beatrice Daglio.