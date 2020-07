Cna Turismo e Commercio Valenza: lunedì si vota il direttivo

VALENZA - Investire risorse sul commercio di prossimità e sulla promozione del territorio. Questi i temi al centro dell’Assemblea costitutiva di Cna Turismo e Commercio Valenza, svoltasi lunedì 6 luglio presso l’Arena Carducci alla presenza di folta platea di commercianti e ristoratori valenzani, nonché di rappresentanti del Amministrazione Comunale e del volontariato cittadino.

L’apertura dei lavori ed i ringraziamenti sono stati affidati a Settimio Siepe, commerciante e dirigente Cna, nonché membro del comitato promotore dell’iniziativa.

«Cna Turismo e commercio è un progetto nazionale che mette in relazione il mondo dell’artigianato con quello del commercio e della ristorazione, puntando sulla leva turistica» ha spiegato nel suo intervento il Segretario Provinciale della Cna di Alessandria, Stefania Gagliano.

L’illustrazione del manifesto di Cna Turismo e Commercio Valenza è stata affidata a Francesca Batazzi, titolare della parafarmacia Batazzi e membro del comitato promotore. L’agenda di lavoro per i prossimi mesi è stata così delineata:

Prevedere aperture serali infrasettimanali per gli esercizi commerciali Porre maggiore attenzione e cura all’arredo urbano Promuovere iniziative che coinvolgano le aree più periferiche della città Progettare con attenzione le manifestazioni collegate al periodo natalizio Promuovere iniziative che supportino il valore sociale del commercio di prossimità, in sinergia con le realtà di volontariato attive sul territorio Mettere in connessione la città di Valenza, i suoi laboratori artigianali e le realtà di piccolo commercio con i sempre più numerosi progetti di turismo esperienziale, sfruttando la tradizione orafa che ha reso celebre la città nel mondo

Un primo spazio di protagonismo per il raggruppamento sarà rappresentato dalla partecipazione agli eventi promossi dall’amministrazione comunale nel mese di luglio, con particolare riferimento alla festa di San Giacomo.

«Per dare attuazione all’agenda di lavoro che è stata delineata occorre però procedere alla costituzione del Consiglio Direttivo di Cna Turismo e Commercio Valenza» ha precisato Elisa Ghidella, coordinatrice del raggruppamento di interesse per Asti ed Alessandria. Nel corso della serata è iniziata la raccolta delle candidature, terminata in data 9 luglio.

Hanno manifestato la propria disponibilità ad entrare a far parte del Consiglio Direttivo di CNA Turismo e commercio Valenza:

Batazzi Francesca – Parafarmacia Batazzi

Busanello Elisa – Flavio Gomme srl

Ceriani Dario Carlo – Garage 156 by Cerio’s Bar

Chiappone Clara – Spazio Zerosedici Valenza

Ferrari Luisella – La Nuova Ducale Abbigliamento

Soban Andrea - Gelateria Soban

Settimio Siepe, che in un primo momento si era detto disponibile a candidarsi, vista la buona risposta, ha deciso di fare un passo indietro e lasciare spazio alle nuove leve. Non verrà comunque meno il suo supporto.

La votazione, riservata ai commercianti e ristoratori che decideranno di aderire a Cna, si svolgerà lunedì 13 luglio dalle ore 9 alle ore 17 presso la sede dell’Unione Artigiani di Valenza, Via Orefici, 4, Valenza.

Per avere maggiori informazioni sull’adesione a Cna Turismo e Commercio scrivere a e.ghidella@cna-atal.it. Per chi non l’avesse fatto prima, sarà possibile aderire anche il giorno della votazione.