"Bella, Ovada stasera": al via i venerdì dedicati allo shopping serale

OVADA - Lo slogan scelto per promuovere l'iniziativa rappresenta, già di per sé, un invito a tornare a popolare il centro storico. "Finalmente liberi di passeggiare tra le vetrine accese". Si comincia stasera, venerdì 10 luglio, con l'anteprima di "Bella, Ovada stasera", il ciclo di appuntamenti con i venerdì di shopping serale. Lo street food cittadino arriverà dalla prossima settimana (venerdì 17 luglio), e sarà riproposto anche la settimana successiva. «Come “Vivi Ovada” - spiega Manuela Nervi, rappresentante dell’associazione dei commercianti - abbiamo deciso di organizzare tre serate. Attendiamo di capire cosa conterrà il decreto del 14 luglio per capire se andare avanti successivamente». L'iniziativa è promossa da "Vivi Ovada" con il patrocinio del Comune di Ovada e della Pro Loco ovadese.