Dal bando europeo 15 mila euro per il Wi-Fi in paese

BISTAGNO - La Commissione Europea ha comunicato gli esiti del bando "WiFi4EU Call 4" e il Comune di Bistagno è una delle 947 amministrazioni locali di tutta Europa (selezionate tra oltre 8.600 partecipanti) ammesse a ricevere un finanziamento di 15 mila euro.

«WiFi4EU è una iniziativa comunitaria per la realizzazione di accessi a internet di alta qualità tramite hotspot Wi-Fi gratuiti in spazi pubblici come parchi, piazze, uffici pubblici, biblioteche, ecc. – spiega il sindaco Roberto Vallegra - I vantaggi di una rete Wi-Fi pubblica e gratuita per un paese come il nostro potranno essere notevoli, basti pensare alla possibilità di: usufruire gratuitamente di una connettività internet affidabile e di un servizio pubblico soddisfacente per tutti; rendere più efficiente l'accesso a molteplici servizi online, con benefici generali sulla qualità della vita; supportare le associazioni e le attività imprenditoriali e ricettive locali nello sviluppo di nuove prestazioni; migliorare l'attrattiva turistica del territorio».

Il finanziamento UE servirà alla realizzazione materiale della rete locale Wi-Fi in paese, mentre saranno poi a carico del Comune l’abbonamento al provider e la manutenzione ordinaria della rete stessa. «I prossimi passi saranno la firma della convenzione di sovvenzione con la Commissione, quindi l'erogazione del finanziamento e l'affidamento dei lavori per la realizzazione della rete locale bistagnese, che dovrà essere completata e resa operativa entro 18 mesi» ha concluso soddisfatto il primo bistagnese.