"Disegna un sorriso": le mascherine di Alberto e Greta le più originali

ACQUI TERME - Stamani la sala del Consiglio Comunale di Palazzo Levi ha visto la premiazione degli alunni partecipanti al concorso “Disegna un sorriso”, competizione benefica nella quale hanno decorato mascherine per tutto il personale impiegato durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Per le classi quarte primo posto assegnato a Alberto Viotti, secondo Sebastiano Novelli e terzo Maria Sofia Poggio. Per il quinto anno sul gradino più alto Greta Manzoni, poi Greta Francesca Rapetti, infine Giacomo Viotti.

Il sindaco Lorenzo Lucchini e l’assessore comunale Alessandra Terzolo hanno consegnato ai bambini l’attestato del concorso e un buono complessivo di 150 euro per il primo posto, di 100 euro per il secondo posto e di 50 euro per il terzo posto. Questo concorso è stato possibile grazie all'intuizione della comandante della Polizia Locale, Paola Cimmino, e la preziosa collaborazione della professoressa Carmelina Barbato, componente della giuria. Fattiva collaborazione anche del responsabile della Protezione civile, Lorenzo Torielli.

«Ringrazio tutti i partecipanti – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Terzolo – Hanno regalato un sorriso, colorando le nostre giornate in un momento particolarmente difficile per il Paese, che ha affrontato e sta affrontando una emergenza sanitaria inaspettata. Le mascherine sono state usate dai nostri volontari, rallegrando tutti. Questo concorso è stato possibile grazie al lavoro dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, dei genitori e dei volontari, ai quali vanno i miei più sentiti ringraziamenti».

«Dopo sforzi enormi, – conclude il sindaco Lorenzo Lucchini – la nostra città è ripartita in una condizione di sicurezza sanitaria, frutto del lavoro senza precedenti di tutta la nostra sanità, dei nostri volontari e della collaborazione di tutti i cittadini. Il coordinamento e il senso di comunità sono state le armi decisive per ottenere questi risultati. Voglio ringraziare tutti gli alunni, i dirigenti scolastici e i docenti per aver partecipato a questo concorso, mostrando vicinanza e calore umano a coloro che hanno operato in questa fase delicata di emergenza sanitaria».