Anche il Rainbow Team alla festa sul Po di domani

CASALE - Ci sarà anche la scuderia casalese del Rainbow Team domani con gli Amici del Po alla festa organizzata all’Imbarcadero di Casale Monferrato. Una data scelta non a caso, perché sarebbe stato il giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la sesta edizione della kermesse “Galleggia non Galleggia”, rinviata al 2021 per l’emergenza Covid.

Sarà tutto fatto nel rispetto delle normative di distanziamento e sanificazione. L’Imbarcadero si trasformerà in una spiaggia con sdraio, ombrelloni, servizio ristoro e, soprattutto, piacevoli gite in barche sul fiume Po: un’occasione per vivere una domenica diversa ma di svago, adatta ad adulti e bambini.

E per conoscere i ragazzi che corrono nel Rainbow Team: Oleg Bocca, Ettore Bo e Clement Kalondero insieme ai più giovani Federico Temporin, Giulio Rimondotto, Vincenzo Galofaro e Giovanni Merlo, reduci della partecipazione al Trofeo Coni 2019 che proprio in questo periodo si sono ben inseriti nella squadra, pronti per l’avventura in Formula Junior Elite, tranne Vincenzo Galofaro, il più piccolo che al momento può ancora correre solo su gommoncino. «Per noi – dice il team principal Fabrizio Bocca – sarà l’occasione per farci conoscere con il nostro team e l’attività che siamo contenti di riprendere».

L’evento di domenica è organizzato con la collaborazione dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa.