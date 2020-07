Arredo Frigo Makhymo, linea verde con Ruggiero e Raimondo

ACQUI TERME - Non solo esperienza: Arredo Frigo Makhymo Acqui punta anche sulla linea verde per completare la rosa. Dopo la partenza di Marta Caimi, la società acquese ha scelto Agnese Ruggiero per completare il reparto delle palleggiatrici. Classe 2003,lo scorso anno in C al Vbc Savigliano, Ruggiero sarà la vice di Sofia Cattozzo.

Dopo l'esordio, l'anno scorso, in un campionato regionale, ora ha l'opportunità di mettersi alla prova in una categoria importante come la B1. "Conosco Acqui e la società perché ho partecipato al Summer Volley e ho affrontato spesso le formazioni giovanili della società termale. Mi è stata offerta una grossa opportunità per migliorare, sotto l'aspetto sia fisico, sia mentale: sarà un campionato di un livello superiore a quello a cui sono stata abituata, anche per questo è molto stimolante".

Il salto di Ludovica

Promozione in prima squadra per Ludovica Raimondo, libero, classe 2004, che affiancherà Caterina Fantini, subentrando a Bianca Oddone, che per impegni universitari si trasferirà a Torino. Prodotto del vivaio acquese, nel 2018/19 l'esordio in D. Nell'ultima annata ha giocato in U16 regionale con coach Corrozzatto e in U18 con Ivano Marenco e Luca Astorino, che ritroverà ora in B1. "Quando mi hanno comunicato la notizia, sono rimasta senza parole per l'emozione. Sono felice - sottolinea Raimondo - per la fiducia che mi hanno dimostrato. Adesso devo sfruttare al meglio la possibilità che mi è stata data, facendo tesoro dell'esperienza delle mie future compagne".