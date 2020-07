Fornaro: "La salute dei cittadini al primo posto"

ROMA - "Il governo deve continuare a mettere la salute dei cittadini al primo posto e avere come asse portante della sua strategia di contrasto al Covid 19 il principio di precauzione": così il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, giudica l'ormai probabile estensione fino a fine anno dello stato d'emergenza a causa dell'emergenza coronavirus.

"L’eventuale proroga al 31 dicembre dell’emergenza nazionale per il Covid 19 nulla ha a che vedere con i pieni poteri al presidente del Consiglio sul modello di Orban in Ungheria aggiunge - Chi delinea questo scenario mente sapendo di mentire a solo scopo propagandistico. Si compiano invece analisi scientifiche e riflessioni politiche sulla necessità della proroga dell’emergenza al fine di poter avere a disposizione strumenti normativi veloci e risorse adeguate per limitare un eventuale ritorno impetuoso della pandemia. Il tutto avvenga alla luce del sole e nei luoghi istituzionali (Governo e Parlamento) e la si smetta con polemiche tanto strumentali quanto sterili".