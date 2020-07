Viaggio nella Maturità 2020: Giulietta Mazzarello

OVADA - Quando non è impegnata con lo studio, è facile trovarla su una pista da sci. Per Giulietta Mazzarello, infatti, le performance sulla neve rappresentano molto più di una passione, coniugata – con altrettanta fortuna – all’aspetto formativo, professionale e didattico. Non è un caso se, fin dal primo anno di liceo scientifico (Pascal), la giovane mornesina si è distinta anche ai Giochi studenteschi e alle Olimpiadi di matematica. Poi, proprio a pochi mesi dall’esame di maturità, è arrivato l’inatteso “lockdown”. Una novità per tutti, comprese le lezioni online e la formazione a distanza. «In quel periodo anche i docenti hanno capito la situazione e ci hanno aiutato» dice soddisfatta Giulietta. Un cento inaspettato ed arrivato grazie ai punti bonus previsti. Per l’elaborato ha trattato la composizione relativistica della velocità con paragone tra Galileo Galiei ed Albert Einstein. Nel suo futuro, oltre a proseguire l’attività di maestra presso lo Sci Club Val d’Ayas a.s.d., Medicina o Matematica.