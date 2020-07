'Acqui Storia': ecco i vincitori delle sezioni letterarie

ACQUI TERME - «La 53ª edizione del Premio Acqui Storia ha registrato un’ottima partecipazione da parte di editori e autori, nonostante la situazione sanitaria emergenziale – spiegano da Palazzo Levi - 168 sono i volumi che hanno concorso. L’eccezionalmente alto numero di volumi partecipanti, anche in una situazione così delicata che ha colpito la comunità mondiale, è la dimostrazione della serietà, dell’autorevolezza e della popolarità non solo italiana, ma europea acquisita dal Premio Acqui Storia».

15 gli autori finalisti selezionati tra libri particolarmente validi, appartenenti alla produzione storiografica nazionale ed internazionale: cinque nella sezione storico scientifica, cinque nella sezione storico divulgativa e cinque nella sezione romanzo storico.

La Giuria della Sezione scientifica ha scelto i seguenti finalisti: Mario Avagliano, Marco Palmieri, ‘I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza senz'armi (1943-1945)’, Il Mulino; Luciano Canfora, ‘Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano’, Laterza & Figli; Luigi Compagna, ‘Una certa idea di Repubblica. Da Gambetta a Clemenceau’, Rubbettino Editore; Angelo D’Orsi, ‘L’intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg’, Neri Pozza Editore; Carmine Pinto, ‘La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti. 1860-1870’, Gius. Laterza & Figli.

Quella della Sezione divulgativa ha indicato come maggiormente significativi i seguenti volumi: Filippo Boni, ‘L’ultimo sopravvissuto di Cefalonia. Dai campi nazisti ai gulag sovietici, l’incredibile storia di Bruno Bertoldi, un eroe qualunque’, Longanesi; Gian Piero Brunetta, ‘L’Italia sullo schermo. Come il cinema ha raccontato l’identità nazionale’, Carocci Editore; Stefano Pivato, ‘Storia sociale della bicicletta’, Il Mulino; Gennaro Sangiuliano, ‘Il nuovo Mao. XI Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi’, Mondadori Libri; Marina Valensise, ‘La temeraria. Luciana Frassati Gawronska, un romanzo del Novecento’, Marsilio Editori.

Per la sezione Romanzo storico, i finalisti saranno: Gianluca Barbera, ‘Il viaggio dei viaggi. Si può esplorare il mondo in cinquecento passi?’, Solferino (Rcs Mediagroup); Mariapia De Conto, ‘Il silenzio di Veronika’, Editrice Santi Quaranta; Marcello Dòmini, ‘Di guerra e di noi’, Marsilio Editori; Marina Marazza, ‘L’ombra di Caterina’, Solferino (Rcs Mediagroup); Fabiano Massimi, ‘L'angelo di Monaco’, Longanesi

Ovviamente i finalisti sono stati elencati semplicemente in ordine alfabetico e non in virtù delle preferenze ottenute.