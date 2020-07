Bertram, Severini prolunga fino al 2022

TORTONA - Luca Severini sarà bianconero fino al 2022. Il lungo marchigiano, che aveva un contratto con la Bertram per la prossima stagione ha prolungato per altre due stagioni.

L’esperienza con i Leoni è stata finora breve ma intensa. Arrivato a Tortona nel gennaio scorso da Treviso, Severini ha fatto in tempo a giocare 6 partite prima del lockdown. Dopo la brutta parentesi del contagio e della convalescenza dal covid-19, 'Seve' ha perfettamente recuperato e ha tanta voglia di ricominciare.

“Tortona è una società ambiziosa che ha voglia di crescere e – spiega il giocatore – nel poco tempo in cui sono stato in città mi sono trovato davvero molto bene. Per questo la scelta di rimanere è stata abbastanza semplice. Credo che il prossimo campionato sarà molto tosto, con tante squadre che si stanno rinforzando: non vedo l’ora di tornare in campoʺ.