Fratelli d'Italia: Renato Gagino nuovo responsabile a Cassine

CASSINE - La nomina arriva direttamente dal presidente del circolo territoriale di Acqui Terme: Renato Gagino è il nuovo responsabile della sezione cassinese di Fratelli d'Italia. Il neo eletto avrà il compito di organizzare il partito in paese e di gestire assieme al coordinamento del circolo di Acqui Terme di FDI le importanti elezioni amministrative che porteranno al rinnovo del Consiglio Comunale nel prossimo mese di settembre.

«La nomina di Renato è un atto dovuto. Impegno, lealtà e coerenza sono stati i punti fermi della sua militanza nel partito in questi anni. Fratelli d'Italia vuole essere protagonista anche nel panorama politico di Cassine con il chiaro intento di condizionare le prossime scelte amministrative - si legge in una nota del Presidente cittadino del circolo territoriale di Acqui Terme, Claudio Bonante - convinti che a breve la destra avrà nuovamente una giusta rappresentanza in Consiglio Comunale».

«Resta ferma la speranza che i tanti che si professano di Destra e che hanno fiducia in Giorgia Meloni e in Fratelli d'Italia, anche a Cassine – commenta Renato Gagino - possano avvicinarsi a noi, contattandoci alla mail fratelliditalia.cassine@gmail.com o tramite la pagina “Fratelli d’Italia Acqui Terme” sul social network Facebook, contribuendo alla crescita quantitativa e qualitativa del partito sin dalle prossime elezioni comunali: si è di destra con i fatti e con le parole».