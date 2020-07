Parte la nuova Ztl in centro: chiuse le traverse di corso Roma

ALESSANDRIA - Parte la nuova Ztl in centro, ad Alessandria: le modifiche, in particolare, interesseranno l’asta viabile di corso Roma, dove sarà inibito h24 l’attraversamento delle auto (ad esclusione di via Piacenza) per rendere tutta l’area più funzionale e più sicura.



Divieto di circolazione e di sosta, dunque, in corso Roma (senso di marcia da piazzetta della Lega a piazza Garibaldi), via Caniggia (con posizionamento di arredo urbano tra i civici 20/24: la via non sarà più percorribile), via Legnano (tra via San Lorenzo e corso Roma), piazza Marconi (area mercatale), via Bergamo (tra via Trotti e via San Giacomo della Vittoria), via XXIV Maggio (tra via Verdi e via San Giacomo della Vittoria), via Modena (tra via San Giacomo della Vittoria e via Trotti), via Alessandro III (tra via Trotti e corso Roma), vicolo dell’Erba (tra via Trotti e piazzetta della Lega e tra via Trotti e via Rattazzi), via Vochieri (tra via Trotti e piazzetta della Lega), via Milano (tra piazzetta della Lega e via Migliara), via Migliara (tra via Milano e piazza della Libertà), via Sappa (da via Migliara a via Chenna), via dei Martiri (tra piazza della Libertà e piazzetta della Lega), via San Lorenzo (tra via Piacenza e piazzetta della Lega), via Ferrara (da via San Lorenzo a via San Giacomo della Vittoria) e piazzetta della Lega (da via dei Martiri a corso Roma).