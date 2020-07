Torna l'acqua nella Fontana delle Ninfee

ACQUI TERME - In verità piazza Italia con la Fontana delle Ninfee in funzione è tutta un’altra storia. Magica. Fino a qualche giorno fa, però, il grande e abbacinante blocco bianco che lentamente scende da via Monteverde, era asciutto e l’immagine proposta ai passanti era di degrado invece che di appetibilità turistica. ‘Problemi tecnici’ hanno giustificato i tecnici di Palazzo Levi, ma ahinoi è una situazione annosa che ciclicamente si ripete a causa di una impiantistica da rivedere. Il governo pentastellato, però, dovrebbe avere in programma (a breve giro) una magna opera di restyling di corso Viganò che addirittura dovrebbe installare un viale alberato lungo la fontana per aduggiare l’incedere di turisti e passanti.