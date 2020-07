Coronavirus: un decesso per polmonite rilancia i timori

NOVI LIGURE - La morte di una persona affetta da polmonite ha rilanciato le preoccupazioni a Novi Ligure e la necessità di rispettare le prevenzioni per evitare il contagio da Covid 19.

Il decesso è avvenuto ieri all’ospedale ‘San Giacomo’, ma la notizia è stata confermata soltanto poco fa dal sindaco Gian Paolo Cabella: «La situazione ci induce a ribadire ancora una volta la necessità di tenere un comportamento responsabile per evitare la diffusione del contagio. Si invita, quindi, la cittadinanza a non abbassare la guardia e ad osservare le raccomandazioni di prevenzione e le norme igienico-sanitarie disposte a livello nazionale e regionale».

Secondo le scarne informazioni trapelate, pare che la persona deceduta non fosse residente a Novi Ligure, ma ciò non cambia la situazione. Aggiunge il primo cittadino: «Si tratta purtroppo di una brutta notizia, che desta preoccupazione anche per il fatto che, dopo aver raggiunto quota zero il 30 giugno scorso, attualmente in città si registra nuovamente un caso positivo al coronavirus. Inoltre, i dati del monitoraggio del Ministero della salute del 10 luglio, riferiti al periodo 29 giugno-5 luglio, vedono la risalita dell’indice di contagiosità Rt in diverse regioni, tra cui il Piemonte, dove ha raggiunto il valore di 1,06».